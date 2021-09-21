بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية أرمينيا الرئيس أرمين سركيسيان،، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.