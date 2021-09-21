نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي ولحكومة وشعب جمهورية الهند.جاء ذلك خلال استقبال مودي في العاصمة نيودلهي أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.واستعرض اللقاء العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.وثمّن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معرباً عن تقديره لما تضمنه إعلان ولي العهد عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».وتطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030، إضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.من جهة ثانية، شارك وزير الخارجية أمس، في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد «ORF»، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي، خلال زيارته الى جمهورية الهند.وتطرقت جلسة النقاش إلى العديد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين، ومنها الدور الريادي للبلدين في دول مجموعة الـ20، والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.واستعرضت الجلسة إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تأتيان انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية، والتطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام بالاستثمار في التقنية.