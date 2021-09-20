أكد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود على أهمية التوثيق للمناسبات التاريخية الهامة من أجل حفظ التأريخ ونقله للاجيال القادمة، جاء ذلك خلال تدشينه كتاب «زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة»، في إطار فعاليات احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور عدد من المهتمين بالتاريخ والتوثيق من أبناء المحافظة.

وبين مؤلف الكتاب الزميل الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية مبارك بن عوض الدوسري ماهية الكتاب والخطط التي انتهجها في إعداده، وأهمية تلك الزيارة لدى أبناء مركز النويعمة في محافظة وادي الدواسر التي تمت يوم الأربعاء 29 شوال 1373هـ، وما زالت الأهم في تاريخ المركز تتناولها جيلا بعد جيل.

وجرت مراسم توقيع الكتاب من المؤلف للحضور.