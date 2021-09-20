اعتمد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي برنامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91، خلال ترؤسه الاجتماع الـ13 للجنة الاستشارية اليوم (الاثنين) بمسرح الإبداع بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية تأتي انطلاقا من أهداف الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز قيم المواطنة وترسيخها لدى منسوبيها والمجتمع المحلي، وإظهار الولاء الصادق لأمجاد وتاريخ وسيرة وطننا الغالي وإبراز ما تقوم به القيادة الرشيدة من جهود لتحقيق مكانة المملكة وريادتها إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن عددا من الفعاليات على مدى أسبوعين تشتمل على حفل بمناسبة اليوم الوطني على مستوى المحافظة وندوة علمية ومعرض طلابي، إضافة إلى تخصيص أجزاء من المحاضرات الدراسية للحديث عن منجزات الوطن.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية بحثت في اجتماعها الـ13 مشروع التحويل للفصول الدراسية الثلاثة الذي أقره مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة، كما تابعت اللجنة خطة العودة الحضورية الآمنة للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول.