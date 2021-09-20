اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية لـ«بند المستلزمات التعليمية، وبند النشاط الثقافي والرياضي» لمدارس المنطقة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 3.681.333 ريالا، بواقع 2.190.532 ريالا لبند المستلزمات التعليمية، و1.490.801 ريال لبند النشاط الثقافي والرياضي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم المنطقة حسن العدواني أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها عبر نظام الصرف السريع في الحساب البنكي الخاص بكل مدرسة، على أن تقوم اللجنة المعنية بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.