تأهل 20 معلماً ومعلمة من مدارس تعليم جدة للمرحلة النهائية من مسابقة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في دورتها الثامنة تحت شعار «كلنا نقدرك»، وذلك في مراحل التعليم العام.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي التهاني للمتأهلين والمتأهلات للمرحلة النهائية من الجائزة، مؤكداً أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز من المبادرات المتميزة التي تحظى باهتمام ومتابعة من مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مثمنًا جهود ودعم رجال الأعمال بجدة الذين قدروا جهود ودور المعلمين والمعلمات بتبني مثل هذه المسابقة الرائدة ودعمها والتي أثبتت بأن تعليم جدة يزخر بعددٍ كبير من المعلمين والمعلمات الذين تنافسوا بكل قوة في تحقيق هدف هذه الجائزة.

من جهته، أوضح المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي أن المسابقة تأتي عرفاناً وتقديراً لدور المعلم في بناء مجتمعه والتي تمت صياغتها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة وتكريم المبدعين، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلاب والطالبات والمجتمع بوجه عام لهم ومكافأة جهودهم، مضيفاً أن الجائزة حصدت نجاحات متتالية عاماً بعد عام وكان لها أثرها في إبراز مواهب المعلمين والمعلمات وإسهامها في خلق روح التنافس الشريف بينهم بما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والطالبات.

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات الذين سجلوا على موقع الجائزة في دورتها الثامنة بلغ نحو 20 ألفا، تأهل منهم 20 معلماً ومعلمة للمرحلة النهائية من منافسات الجائزة في 4 مراحل تعليمية، حيث تأهلت عن مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية فوزية محمد البخاري المعلمة بالروضة 25، رهام سخاخني المعلمة بمدارس دار الرواد النموذجية مكتب التعليم بشمال جدة، نورية ناصر المعافا المعلمة بالمدرسة 89 الابتدائية مكتب التعليم بشرق جدة بنات، شريفة حسن الزهراني المعلمة بالمدرسة 171 الابتدائية مكتب التعليم بوسط جدة بنات، عزة صالح الزهراني المعلمة بالمدرسة 91 الابتدائية مكتب التعليم بوسط جدة بنات.

وتأهل عن المرحلة الابتدائية للصفوف العليا بدور اليافعي المعلمة بالمدرسة الابتدائية 161 مكتب التعليم بوسط جدة، أمل حنتوش المعلمة بالمدرسة التاسعة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم مكتب التعليم بشرق جدة بنات، سناء القحطاني المعلمة بالمدرسة 64 الابتدائية مكتب التعليم بشمال جدة بنات، جواهر محمد اللقماني المعلمة بالمدرسة 128 الابتدائية مكتب التعليم بشمال جدة بنات، كما سيتم تكريم نهى الردادي المعلمة بالمدرسة 169 الابتدائية مكتب التعليم بشرق جدة بنات.

وفي المرحلة المتوسطة تأهل رأفت كمال بخاري المعلم بمدارس الثغر النموذجية مكتب التعليم بشمال جدة بنين، سعيد محمد حنتوش المعلم بالمدرسة الفيصلية للموهوبين مكتب التعليم بوسط جدة بنين، أمل مسفر العتيبي المعلمة بمدرسة براعم الوطن مكتب التعليم بوسط جدة بنات، راشدة سفران الصبحي مكتب التعليم بشرق جدة بنات، مها الويمني المعلمة بمدرسة الموهوبات المتوسطة.

كما تأهل عن المرحلة الثانوية بندر بوقري المعلم بمجمع النور التعليمي مكتب التعليم بشمال جدة بنين، جوهرة بجاد الغامدي المعلمة بالمدرسة العاشرة الثانوية، أمل علي الغامدي المعلمة بالثانوية 76 مكتب التعليم بوسط جدة بنات، مصباح الصحفي المعلمة بالمدرسة 77 الثانوية مكتب التعليم بوسط جدة بنات، منال الثقفي المعلمة بثانوية روضة جدة النموذجية مكتب التعليم بوسط جدة بنات، أمل الحامدي المعلمة بمدرسة البيان الثانوية مكتب التعليم بوسط جدة بنات.

يذكر أن الحفلة الختامية للجائزة في نسختها الثامنة ستكون يوم الخامس من أكتوبر الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.