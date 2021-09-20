كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مصرف الإنماء كأحد شركاء منصة شفاء -إحد مبادرات صندوق الوقف الصحي- في حفل أقيم أخيرا لتكريم أبرز الداعمين للمنصة.

وعن التكريم أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي في مصرف الإنماء صالح بن عبدالله الزميع حرص المصرف على المشاركة في دعم جمعيات النفع العام ضمن اهتمام المصرف بمسؤولياته تجاه المجتمع. وأضاف: «أشكر وزير الصحة على هذا التكريم الذي يدل بوضوح على اهتمام ولاة الأمر وحرصهم على تعزيز ثقافة البذل وترسيخ أهمية العمل الخيري وضرورة استدامته».

يذكر أن مصرف الإنماء أحد الداعمين الرئيسيين لصندوق الوقف الصحي بمبلغ 8.5 مليون ريال إبان إطلاقه لترجمة اهتمام المجتمع السعودي في مساعدة الآخرين، ويوفِّر حلولاً جذرية ومؤثِّرة، مبنية على سرعة الاستجابة لفئات المجتمع الأكثر حاجة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى دوره البناء والفعال في تطوير التنمية الصحية. ومنصة (شفاء) للعلاج الخيري تُعد إحدى المبادرات النوعية للصندوق وتعمل على تسهيل تقديم العلاج للمرضى المحتاجين ممن ليست لديهم أهلية علاج، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الصحية الأهلية في جميع مناطق المملكة.