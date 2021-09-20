أطلق الممثل والمعلم الرياضي الناشط الاجتماعي عبدالكريم القحطاني حملة «دعونا نبتسم» أمس الأول في الرياض من خلال موتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة، إذ يهدف من إطلاقها إلى زرع الابتسامة والفرح بين أفراد المجتمع السعودي صغارا وكبارا من مختلف الطبقات والفئات بعد بداية زوال جائحة كورونا، مؤكدا أن أزمة كورونا -التي استمرت عامين- ألقت بالكثير من الهموم والمشاكل والمعضلات على مستوى الفرد والعائلة، وعلى المستوى الشخصي والشركات، فكان من الضروري أن تطلق هذه الحملة لتعزز مفهوم الابتسامة في المجتمع السعودي.

وأضاف أن حملة «دعونا نبتسم» تواكب كل حفل وفعالية ستقام خلال اليوم الوطني وما يأتي بعده من احتفالات وفعاليات مصاحبة، مشيرا إلى أن الكمامة أخفت معالم الوجوه، إلا أن الابتسامة ستظهر معالمها مهما كان في الوجنتين وفي العيون وهي أكثر ما نحتاج إليه في الوقت الحالي، لتكون مواكبة للتفاؤل والنظر بفرح وسرور لتجاوز هذه الجائحة، لافتا إلى أنهم ينسقون حاليا لأكثر من 20 فعالية ومناسبة لرسم الابتسامة بشكل واسع في المجتمع السعودي بداية من العاصمة الرياض ومن ثم باقي مناطق المملكة.