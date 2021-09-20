تعد مجموعة صيدليات دواء السلامة ومجموعة مجمعات دواء السلامة الطبية إحدى كبريات الكيانات الصحية في المنطقة، حيث ارتبط اسم مجموعة دواء السلامة ارتباطا وثيقا بتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية بدون منافس.وتغطي مجمعات دواء السلامة الطبية المنطقة بثلاثة فروع نموذجية متكاملة الخدمات، وتقدم الرعاية الطبية الكاملة على مدار 24 ساعة عن طريق كوادر مؤهلة وذي خبرة عريقة. وتحظى المجمعات الطبية باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الإدارة صالح حسين آل سلامة، الذي يحرص على أن تكون من المجمعات الرائدة في تقديم خدمات صحية متميزة جنباً إلى جنب مع المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية الحكومية، فأخذ على عاتقه التطوير المستمر ومواكبة نمو وتطور القطاعات الصحية في المملكة.ولقناعته التامة بأهمية هذا القطاع في خدمة المواطنين بالدرجة الأولى، نجح في تحويل مجموعة صيدليات دواء السلامة إلى كيان عملاق يغطي المنطقة بأكملها وخارج المنطقة من خلال 100 فرع في منطقة نجران وكافة المدن المجاورة لها والمناطق الأخرى.ووضع آل سلامة ضمن أولوياته تقديم أفضل وأرقى خدمة بشكل مباشر لكافة شرائح المجتمع؛ وهو ما يلاحظه المراجع أو الزائر لأحد فروع صيدليات دواء السلامة، حيث يشعر وكأنه في أحد المجمعات الكبيرة لاحتواء الصيدليات على كافة الماركات العالمية والمحلية من منتجات صحة وتجميل ورعاية، وتعامل يتناسب مع جودة الخدمة.وأكد عدد من زوار الصيدليات أن شعار (نتمنى لكم السلامة)، الذي ترفعه مجمعات دواء السلامة، وشعار (معاً لحياة أفضل) لمجموعة صيدليات دواء السلامة، مطبق بكل ما تعنيه الكلمة من خلال الأطباء والفنيين والصيادلة الذين يعملون في المجمعات والصيدليات. ورفعوا شكرهم لرئيس مجلس الإدارة صالح حسين آل سلامة، الذي يعمل ليل نهار بخطط مدروسة، وأفكار تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتطوير المجمعات والصيدليات وفق أحدث الطرق والتقنيات، التي خلقت لها سمعة طيبة، لتفاعلها وتعاملها وثقة المريض والمراجع في الخدمات التي تقدمها.