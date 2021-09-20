في إنجاز جديد يسجل لمنطقة نجران في مؤشرات الأداء، حققت صحة المنطقة 5 جوائز في مؤشر الأداء المتوازن (وازن) خلال الربعين الأول، والثاني من العام الحالي ٢٠٢١.ويعد برنامج وازن أحد أهم برامج الرؤية التي أطلقتها وزارة الصحة لتقييم الخدمات في جميع مرافق الوزارة، ومن أبرزها: (تجربة المريض)، وبرنامج (أداء الصحة)، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية، إضافة إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها.وتضمنت الجوائز تحقيق مجمع إرادة والصحة النفسية المركز الأول على مستوى وزارة الصحة لمستشفيات الصحة النفسية فئة أعلى من 200 سرير خلال الربع الثاني 2021، وتحقيق مستشفى نجران العام الجديد المركز الأول على مستوى الوزارة فئة المستشفيات سعة أقل من 300 سرير، والمركز الثاني خلال الربع الثاني. فيما حقق مستشفى الملك خالد المركز الثالث ضمن فئة المستشفيات سعة 300 سرير وأعلى، وتتويج مستشفى الولادة والأطفال بالمركز الأول ضمن فئة المستشفيات سعة 200 سرير وأكثر، في برنامج وازن خلال الربع الأول من عام 2021.