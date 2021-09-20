كشف أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي لـ «عكاظ»، بدء إنشاء مشروع خليتين هندسيتين للطمر الصحي وفقا لأعلى المعايير الهندسية، مشيراً إلى وقوع المشروع على بعد 80 كيلومترا عن المحافظة، وسيتم تنفيذه خلال عام تقريباً.وأضاف سينتقل المردم للموقع الجديد، وسيتم إغلاق مردم الطمر الصحي الواقع في النسيم، والتحول إلى المردم الجديد الواقع بطريق حضن شمال المحافظة.وأكد التخلص من نفايات الطمر الصحي عن طريق طمر (دفن) النفايات العضوية والتخلص منها بطريقة آمنة، وهي النفايات غير المستفاد منها، وأما بقية النفايات فيتم تدويرها والاستفادة منها عن طريق مستثمر متخصص، مرجعاً اندلاع الحرائق في مرامي النفايات إلى تفاعل المواد القابلة للاشتعال مع بعضها.