وقع معهد الإدارة العامة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أمس بمقر المعهد، اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، وتطوير الموارد البشرية، ورفع البرامج التدريبية الخاصة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على منصة «إثرائي» الإلكترونية التابعة لمعهد الإدارة العامة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.ووقّع الاتفاقية من المعهد نائب المدير العام الدكتور بدر الحربي، ومن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق العوجان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وأوضح نائب مدير عام معهد الإدارة العامة أن التعاون بين المعهد والأجهزة الحكومية عموما يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، ويعبّر عن رؤية ورسالة وقيم المعهد الإستراتيجية الجديدة، التي تقوم على تفعيل الشراكة المثمرة بين المعهد ومختلف القطاعات الحكومية.يذكر أن الاتفاقية بين المعهد والهيئة؛ تشمل قيام مركز الأعمال بالمعهد بتدريب منسوبي الجهات الحكومية على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللوائح التابعة له وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية تلبّي احتياجات الجهات المستفيدة حسب الفئات المُستهدفة والاحتياجات التدريبية الخاصة بها.