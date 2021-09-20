اختتمت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» الذي أقيم في مدينة حائل، للتوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.واستفاد من المعرض أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة، عبر 6 منصات معرفية وإثرائية متعلقة بالجوانب العدلية كافة، وضم المعرض مجموعة من المنصات كمنصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.وضم المعرض منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص، وتقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.