عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعا افتراضيا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، لمناقشة عدد من الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها في الفترة القادمة.وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/‏1442هـ، وإجابات الوزارة على ما ورد من استفسارات للجنة حيال ما تضمنه التقرير تمهيدا لتقديم اللجنة لتقريرها متضمن توصياتها حيال التقرير إلى المجلس.كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/‏1442هـ، واستعرضت الإجابات الواردة من الصندوق على استفسارات اللجنة، كما بحثت وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء لأعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/‏1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة للمجلس، لتقديم ردها وتوصياتها في جلسة قادمة.