رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات صحة عسير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله ورعاهم – بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة العربية السعودية، كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظه الله – ولكافة الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل.وقال العسيري إن المملكة تحتفل كل عام باليوم الوطني، ويعيش أبناؤها هذا اليوم بمشاعر الفرح والسعادة لتعكس ما يُكنّونَه من محبة وولاء وانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته المخلصين.وقال بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة: نستذكر في هذا اليوم توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله -، عندما وحّدها تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم، مستمداً من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأطلق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، التي تواصلت من بعده على يد أبنائه الملوك البررة - رحمهم الله -، حتى عهد قائد مسيرة التنمية والتقدم والبناء ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.وأشاد بما تحظى به الخدمات الصحية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله، وبمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير – حفظه الله - ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ما كان له عظيم الأثر في إنجاز خطط وبرامج تطويرية لوزارة الصحة بصفة عامة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بصفة خاصة، الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء وخدمة المريض ورفع مستوى تأهيل جميع الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي، وأسهمت في تقديم خدمات طبية نوعية وتقدم ملحوظ خصوصاً على مستوى التعامل المميز مع الجائحة، حيث سخرت قيادتنا الرشيدة كل الإمكانات والموارد لحماية صحة المواطنين والمقيمين وجعلت صحة الإنسان أولاً، فتم افتتاح العيادات والمراكز المجهزة للفحص ورفع جاهزية المنظومة الصحية وتوريد اللقاحات الآمنة والمعتمدة وغيرها الكثير من الجهود التي لا حصر لها، والتي تؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بصحة الإنسان وسلامته.وأضاف العسيري أنه بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – شهد القطاع الصحي في منطقة عسير العديد من الإنجازات ومن أبرزها تجهيز وتشغيل المستشفى الميداني بأبها كأول مستشفى ميداني ثابت بالمملكة، ورفع السعة السريرية للعناية المركزة من471 في 2019 إلى 921 في 2021 في منطقة عسير وذلك للتعامل مع الجائحة ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في المنطقة، وتقليص قوائم الانتظار في العيادات الخارجية ورفع السعة السريرية للأسرة العامة في المنطقة، كما تم تدشين 9 مراكز إسعافية وفريق الاستجابة السريع بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وتجهيز سيارة التطهير الكيميائي متنقل كأول إدارة طوارئ تفعّل ذلك على مستوى المملكة، وتدشين عربتي طوارئ مخصصتين للتدخل السريع مع فريق مدرب على مدار الساعة، وتدشين فريق لحظة التطوعي كأول فريق تطوعي على مستوى إدارات الطوارئ بالمملكة.كما تم العمل على تقليص تحويل حالات إنقاذ الحياة حيث كانت ٢٢٨٣ حالة ٢٠١٩عامو١٣٩٤ حالة عام 2020 فقط بنسبة ٦١٪ وذلك بتوفير التخصصات والخدمات بمستشفيات المنطقة، ما انعكس إيجابا على المرضى بالمستشفيات، وتم تفعيل خدمات الطب الاتصالي لمجموعة من مستشفيات المنطقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وعلى مستوى المراكز المتخصصة، فقد تم تدشين مراكز السكري بمحافظة محايل ومحافظة النماص، وافتتاح مركز الغسل الكلوي الدموي بمستشفى الرعاية المديدة بخميس مشيط بسعة ١٥ كرسياً، وتدشين وتشغيل عيادة للشيخوخة وكبار السن بمستشفى عسير المركزي، وتدشين وحدة الخلوع الولادية أبها للولادة والأطفال، وتدشين وحدة العقم والإخصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال، وتدشين وحدة الأمراض الوراثية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال، وتدشين وحدة الرعاية الكلوية بمستشفى بلّحمر، وتدشين عيادة الوذمة اللمفاوية بالتنسيق مع إدارة التأهيل الطبي والأورام.كما شهد مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب العديد من العمليات النوعية منذ بدء العمل فيه، حيث أجرى المركز تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة لـ 16حالة، وإجراء عمليات القسطرة المعقدة (انسداد مزمن ومتكلس للشريان) لـ ٥٠ حالة، كما تم إجراء عمليات القسطرة عالية الخطورة للشريان الأيسر الرئيسي لعدد ٢٠ حالة، وإجراء ١١عملية جراحة القلب المفتوح بتقنية القلب النابض، و٦ عمليات جراحة القلب المفتوح مع ترميم الشريان.وحصلت عدد من المنشآت الصحية والأفراد بصحة عسير على 4 جوائز في جائزة أداء الصحة، حيث كان مستشفى محايل العام أفضل مشارك جديد في برنامج أداء الصحة في نسخته الثانية لعام ٢٠١٩، وفاز مركز صحي شمال المطار بخميس مشيط بجائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمركز رعاية صحية أولية لعام ٢٠١٩.وفي مسار الأفراد نالت هنادي علي القاضي من مستشفى أبها للولادة والأطفال جائزة أفضل أداء لقادة إدارة التغيير لعام ٢٠١٩، ونالت عسلة عبدالله عسيري أفضل أداء لمسؤولي الأداء لعام ٢٠١٩.وحققت صحة عسير الاعتماد في عدد من البرامج والزمالات الدقيقة هذا العام، شملت: أمراض الغدد الصماء والاستقلاب لدى الكبار، وأمراض الكلى لدى الكبار، وزمالة جراحة العظام للأطفال، وبرنامج الأمراض المعدية لدى الكبار، وفي مجال البرامج العامة المعتمدة هذا العام والمعاد اعتمادها للأطباء البشريين، فقد شملت طب الأمراض الجلدية وطب الأعصاب والجراحة العامة وطب الأطفال وأمراض النساء والولادة وطب الأسرة ودبلوم طب الطوارئ، وفي مجال البرامج العامة المعتمدة هذا العام لأطباء الأسنان فقد شملت علاج جذور وعصب الأسنان وبرنامج طب أسنان الأسرة وبرنامج إصلاح الأسنان.وفي مجال الصحة العامة فقد تم استحداث 12 مركزا مناوبا 24 ساعة، واستحداث 17 مركزا مناوبا 16 ساعة، والانتقال إلى 13 مراكز حكومية حديثة، وتقديم 30 ألف استشارة خلال فترة منع التجول خلال جائحة كورونا (تضاعف العدد المقدم للاستشارات إلى 300%).وفي مجال مكافحة التدخين فقد تم اعتماد 38 عيادة ثابتة و8 عيادات متنقلة، وتفعيل العيادات الافتراضية (الطب الاتصالي) لعيادات مكافحة التدخين، كما تم استحداث 23 عيادة للصحة المهنية في المنشآت الصحية الحكومية، ونشر 22 بحثاً طبياً في مجلات علمية محكمة، إنشاء وتفعيل وحدة فحص الاندوتوكسين لمحطات الغسل الكلوي لخدمة مناطق عسير وجازان ونجران، وعمل الخارطة الوبائية لمنطقة عسير لتحديد بؤر توالد البعوض وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية، واستحداث معمل لقياس التعرض الإشعاعي للعاملين في جميع أقسام الأشعة لخدمة مناطق عسير وجازان ونجران، وتجهيز خمسة مراكز صحية للكشف عن سرطان القولون بين الفئات المستهدفة.كما حصلت عدد من المستشفيات والمراكز الصحية على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شملت مستشفيات، عسير المركزي والخميس للولادة والأطفال وأبها للولادة والأطفال ومحايل والنماص وبّلسمر «اعتماد مشروط»، والمراكز الصحية التالية، شباعة، شمال المطار، أم سرار، المقاعد، بحر أبو سكينة، الضرس، المنهل، مدينة سلطان، حي الموظفين، سدوان، صبح.وحصلت إدارة تجربة المريض بصحة عسير على جائزة أفضل مجلس استشاري ومستشفى محايل على جائزة أفضل مستشفى في المشاريع التحسينية، وحصل مستشفى بلّسمر العام على جائزة رحمة للتميز في تجربة المريض لمستشفيات وزارة الصحة «سعة 100 سرير» على مستوى المملكة في قياس تجربة المريض بنسبة رضا بلغت 89. 86 ٪. وتعتبر مبادرة «رحمة» مبادرة للتميز في تجربة المريض للطاقم التمريضي خلال الربع الأول من عام 2021 وذلك من خلال استبيانات تجربة المريض في الرعاية التمريضية، حيث تعد من أهم محطات رحلة المريض، ونال مستشفى بلّسمر العام جائزة (إحسان) لعام (2020) في أعلى معدل رضا للرحلات العلاجية الرئيسية بالمستشفيات أكثر من 100 سرير، إضافةً لتتويجه بجائزة التميز الحكومي من أمير منطقة عسير، كما حصل فريق التمريض بقسم الطوارئ بمستشفى بلّسمر العام على جائزة «رحمة» وذلك لمستشفيات وزارة الصحة «سعة 100 سرير» على مستوى المملكة بناءً على قياس تجربة المريض بنسبة رضا بلغت 45. 89 % وذلك للربع الثاني من هذا العام، وحصل فريق التمريض بمركز صحي حورة قيس بمحافظة رجال ألمع على جائزة «رحمة» للمراكز الصحية على مستوى المملكة بناءً على قياس تجربة المريض بنسبة رضا بلغت 100 %، وفي تقرير برنامج «وازن» فقد حصل مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها على المركز الأول على مستوى وزارة الصحة لمستشفيات الصحة النفسية الأقل من 200 سرير للربع الثاني من عام (2021)، وحصل مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال على المركز الأول على مستوى وزارة الصحة لمستشفيات الولادة والأطفال، وحصل مستشفى عسير المركزي على المركز الثاني على مستوى وزارة الصحة للمستشفيات الأكثر من 300 سرير.وقد حصل مكتب الإبداع بصحة عسير على المركز الأول في مؤشر الوزارة لثلاث سنوات متتالية، والمركز الثاني في جائزة أبدع بفكرة وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة نوعية على مستوى المنشآت الصحية.وتعمل صحة عسير على العديد من المشاريع التطويرية الهندسية المتنوعة والتجهيزات، ومن أهمها عدد من المشاريع التي من المقرر أن يتم تدشينها قريباً - بإذن الله – برعاية كريمة وتشريف من أمير منطقة عسير وبحضور وزير الصحة، وهي: مشروع إنشاء وتجهيز مبنى الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال، ومشروع تطوير مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط نموذج M6 وفق الهوية الجديدة، ومشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية آل السريع نموذج M3 وفق الهوية الجديدة، ومشروع إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بمحايل، ومشروع إنشاء مركز الكوارث والطب الشرعي بمحايل، وتطوير المختبر الإقليمي بعسير، ومشروع إنشاء مركز عسير الإسعافي الثامن، كما تعتزم صحة المنطقة أيضاً إقامة ملتقى التحول الصحي الأول بالمنطقة – قريباً - بتشريف أمير المنطقة وحضور وزير الصحة.