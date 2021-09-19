أطلق رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم الوطني الـ91، التي تقام بجهود مشتركة من 26 كلية بالجامعة في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير، إضافة إلى العمادات والإدارات والمراكز. وخلال تدشين الموقع الإلكتروني لفعاليات احتفال الجامعة باليوم الوطني، أكد السلمي أن اليوم الوطني الـ91 يأتي وبلادنا ترفل في ثياب العز والتطور وتتطلع عبر رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، منوهاً بما تشهده المملكة من تقدم في مختلف المجالات، ومشيراً إلى أن الجامعة تقدم هذا العام أحد أكبر برامجها الاحتفائية وأكثرها تنوعاً.

إلى ذلك، أبان وكيل الجامعة مشرف فريق تنظيم الاحتفالية الدكتور محمد البحيري أن برنامج الاحتفال هذا العام، الذي يستمر لمدة أسبوعين، يضم 91 فعالية منوعة، إضافة إلى تقديم 91 ساعة استشارات مجانية في تخصصات مختلفة، كما يحتفى فيه بإنجاز الجامعة 91 منجزاً مختلفاً، اشتركت في تحقيقها وحدات الجامعة المختلفة.

وأضاف البحيري أن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد لهذا العام تضمنت عدة مسابقات وطنية وندوات علمية وطلابية ومبادرات مجتمعية، وشهدت مشاركات متنوعة شارك فيها مبتعثو الجامعة وطلاب المنح فيها، إضافة إلى طلبة جميع المراحل الدراسية، كما حرصت الجامعة على تنفيذ جميع الفعاليات وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية. وبين الدكتور البحيري أن الجامعة أطلقت أيضاً الدليل الإرشادي لتنفيذ فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 بكليات الجامعة، الذي ينظم توحيد مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، وإحياء ما فيها من معاني التلاحم، والانتماء، والفخر والولاء.