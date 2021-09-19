تفاعلاً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ91، أطلقت شركة التعاونية للتأمين عدداً من العروض المميزة التي تتيح للعملاء خصومات تصل إلى 25% على وثائق تأمينات الأفراد والطبي الجديدة والمجددة.

وتتضمن العروض خصماً بنسبة 25% على جميع برامج تأمين المركبات التي تشمل تأمين الشامل وتأمين سند بلس وتأمين موتور فليكس وتأمين سند ضد الغير، كما تشمل العروض أيضاً خصومات قدرها 20% على تأمين المساكن و15% على تأمين أخطاء المهن الطبية، إضافة إلى خصم قدره 10% على تأمين السفر و10% على برنامج عائلتي للتأمين الطبي.

وستكون هذه العروض متاحة لطالبي التأمين عند الشراء من جميع قنوات البيع بالتعاونية التي تشمل الفروع والمتجر الإلكتروني والمبيعات الهاتفية، وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، كما يمكن لهم الدفع باستخدام قنوات الدفع الرقمية المعتمدة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال بشركة التعاونية للتأمين ماجد أحمد البهيتي: «في كل عام نجدد ولاءنا للوطن، ونستذكر جميعاً مسيرة التنمية في كافة الميادين التي تشهدها البلاد. وخلال هذا العام، تسعى التعاونية إلى مشاركة المجتمع السعودي فرحته في احتفالات اليوم الوطني، من خلال إطلاق عددٍ من الأنشطة والعروض والخصومات الممنوحة لعملاء تأمينات الأفراد والطبي».

وأوضح البهيتي: «تشارك التعاونية أيضاً في احتفالات اليوم الوطني بإقامة عدد من الأنشطة التفاعلية التي تعبر عن فرحتنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، وفي الوقت نفسه ترتقي بالعادات الصحية وتشجع على تحسين سلوك قيادة المركبة خاصة خلال فترة احتفالات اليوم الوطني. وهو التوجه الذي تبنته التعاونية مع عملائها من خلال إطلاق برنامجين مبتكرين هما التعاونية فيتالتي للصحة والتعاونية درايف للقيادة الآمنة. وفي هذا الإطار تقوم التعاونية برعاية ماراثون الجري في جدة الذي تنظمه وزارة الرياضة وأمانة جدة يوم 25 سبتمبر 2021 أمام مجسم التوحيد بالواجهة البحرية على كورنيش جدة، وكذلك تنظيم مسابقة لتكريم السائقين الحاصلين على أعلى مستوى من القيادة الآمنة، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز السلامة المرورية في المملكة».

وأضاف البهيتي: «ستقوم التعاونية أيضاً بتنظيم مجموعة من الأنشطة الداخلية لمنسوبيها حيث تتيح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطننا الغالي، كما تنظم لهم الشركة رحلات لزيارة المتحف الوطني وبعض معالم المملكة التي تعكس تاريخ مملكتنا الحبيبة التي نفخر بها وبانتمائنا لها».