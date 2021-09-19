نظم مجلس الضمان الصحي اليوم (الأحد) بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومنشآت ورشة عمل تحت عنوان «تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاع الطبي»، بحضور أصحاب العلاقة من كبار المستثمرين في القطاع الخاص.

وجاء تنظيم الورشة ضمن إطار جهود المجلس لإيجاد الحلول المناسبة، إذ تهدف إلى معرفة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من أصحاب العمل من أجل حصرها وتحليلها تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات، إضافة إلى التواصل مع أصحاب القطاع للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي أحمد أبوعمارة أن هذه التحديات وحلولها تتوافق مع رسالة المجلس في تمكين أصحاب العلاقة لتحقيق الشفافية والجودة والكفاءة ببناء بيئة وقائية مستدامة، حيث تواكب إستراتيجية المجلس بتمكين الفئات المستهدفة للارتقاء بمستوى الخدمات عبر تنظيمات وسياسات متطورة، وجهة تنظيمية قادرة على المرونة والتعلم، بالعديد من البرامج كتطوير الشراكات الإستراتيجية والنموذج التشغيلي للمجلس، إضافة لبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص تستند على قواعد بيانات موحدة، كما تشمل أهداف المجلس الإستراتيجية السعي لتحفيز التحول الرقمي في القطاع بإطلاق منصة الحد الأدنى من البيانات (MDS).

وأكد أبو عمارة حرص المجلس على المشاركة في حل هذه التحديات التي تواجه المنشآت في القطاع الطبي، سعيًا للوصول إلى قطاع ممكّن وخدمات مستدامة.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي دشن هويته الجديدة أخيرا ضمن إطار سعيه للتطوير وتعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة ليكون جهة رائدة في الوقاية ودعمًا لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين لتحسين الاستدامة والابتكار.