ترأس قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن 2021 بالمملكة المتحدة في مركز اكسيل للمعارض شرق لندن.

وتجول عند وصوله مقر المعرض على أرجائه وأجنحته المختلفة، كما زار جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) مطلعا على فرص نقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، حضر الفريق العمرو حفل الغداء الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، بحضور وزير الدفاع البريطاني بين والاس، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية، والمستشار العسكري لوزير الدفاع، والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.