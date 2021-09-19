نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ شاب في العقد الثالث من عمره؛ إثر تعرضه لإصابة في منطقة المستقيم والشرج والعضلات القابضة لفتحة الشرج بعد سقوطه من مكان مرتفع على سيخ حديدي أثناء العمل.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه تم إدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف عاجلة لمنطقة البطن بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للوقوف على التشخيص السليم، وتم إغلاق الثقب الموجود بالمستقيم وتحويل مجرى البراز لحين التئام إصابة المستقيم مع إصلاح عضلات الشرج.



وأشار التجمع إلى استقرار حالة المريض بعد الجراحة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات.