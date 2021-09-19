أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، لافتا إلى أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى أكثر من 40 مليون جرعة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزا، وأن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى أكثر من 17 مليونا و700 ألف شخص.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد) بمشاركة المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، أن المنشآت التي لاتلتزم بالطاقة الاستيعابية سيفرض عليها غرامة تقدر بـ 100 ألف للمرة الأولى، وتتضاعف في المرة الثانية لـ 200 ألف ريال مع إغلاق المنشأة.



وقال: «تم تسجيل 70 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، أمس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546549) حالة، من بينها (2357) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (343) حالة حرجة، ووصل عدد المتعافين في المملكة إلى (535531) حالة بإضافة (81) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8661) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة».



من جانبه، أضاف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين «الوزارة نفذت أكثر من 110 آلاف جولة من خلال الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال شهر محرم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3250 مخالفة فورية تم إيقاعها».



من جهته بين المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي أنه لتوضيح البيان المعلن بشأن موقف المملكة في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، فإن المملكة دعت إلى أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد بأن لا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية، وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم.