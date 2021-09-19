تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية وتوجيهات حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للارتقاء بمستوى التعليم، وتنفيذاً لرؤى الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز فيما يتعلّق بحرصه على التّطوّر الأكاديميّ في مدارس ثامر العالميّة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، فقد حقّقت المدارس نجاحاً متميّزاً يُضاف لإنجازاتها العديدة عبر مسيرتها العلميّة، فبعد تفرّدها باستحقـاق اعتماد المنظّمة العـربيّة للجـودة (أروكا) بامتياز وهيَّ تحت إشراف شخصية مهتمة بالتعليم وقامة كبيرة في مجال التعليم وتسعى للارتقاء بمستوى التعليم وهو الدكتور طلال أبوغزالة الذي لا تخفى جهوده على الجميع، هـا هي مدارس ثامر العالمية اليوم تتوّجُ بالاعتمـاد الأمريكي (كوجنيا Cognia) الذي حصلت عليه بامتياز وبأعلى تقديـر بين مدارس العالم كلّه. وبهذا تُثبت مدارس ثامر العالميّة مجدداً أن لكـلّ مجتهـد نصيباً، وأنّ التطوّر من سماتها التي تسعى لها دوماً، فبالعزم والمثابرة وتوجيهات الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيـز رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وبدعم وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد بن محمد اَل الشيخ سيظلّ هذا الصّرح شامخاً يعكس الصّورة المُشرقة لهذا الوطن ورؤيته التي تحلّق دائماً نحو المعالي بإذن الله.