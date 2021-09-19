تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة برفقة مدير إدارة الأسواق والمسالخ في محافظة الطائف عوض بن عبيد الحصيني. وأوضح المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن مكتب الوزارة بدأ بالإشراف على 46 موقعاً في المحافظة بعد نقل الإشراف عليها من أمانة الطائف، منها أسواق النفع العام مثل (الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف) والمسالخ، وذلك ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة. يذكر أن الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي: أسواق النفع العام والمسالخ وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ومشاريع درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات وإدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن. من جهته نوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي إلى ما قامت به الجهود المشتركة مع الأمانات والبلديات المرتبطة من أعمال وجهود مشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة وصولاً إلى نقل الأنشطة بكل سهولة مما يمكن من استمرار إدارتها وتطويرها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.