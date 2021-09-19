وقع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د.عبدالعزيز بن محمد السويلم، اليوم (الأحد)، في المقر الرئيسي للنيابة العامة، مذكرة اتفاق بين الجهتين ترسم إطار التعاون بينهما.

وتضمنت المذكرة آلية تنظيم إحالة قضايا مخالفات حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية للنيابة العامة بحكم الاختصاص، ومعالجة المخالفات التي قد تنشأ بهذا الصدد.

وأكد الشيخ الشلعان أن حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية تتسم بأحكام سامية كفلتها الدولة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في مواجهة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف وفق الأنظمة المنصوص عليها.

من جانبه أشار الدكتور السويلم إلى أهمية دور النيابة العامة العدلي في المجتمع، مؤكداً أن إستراتيجية الهيئة في الشراكة مع الجهات الأخرى يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

يذكر أن النيابة العام والهيئة قدمتا دورات تدريبية لمنسوبي الجهتين بما يعزز رفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها.