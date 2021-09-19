دشن رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وجاء تدشين الهوية الجديدة تحت شعار «باب الأعمال» سعياً لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد: إن هذا الإنجاز دليل على العناية والاهتمام الفائق والدعم المتواصل من القيادة، وما يسرته لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من دعم واهتمام وتطوير وتمهيد كل السبل لمواصلة النجاح، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وبين أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدّم، وكون رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية تم استلهام الشعار البصري من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة، للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة، وجاءت التفاصيل مستوحاة شكلاً ومضموناً من أهم الرموز الثقافية التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة، وأضاف: «إن كل إنجاز تم في مسيرة الغرفة كان بفضل الله ثم بفضل مشاركة كافة أعضاء مجالس إدارة غرفة المدينة المنورة ولجانها النوعية ومنتسبيها وجهود الموظفين المخلصين في جهاز الأمانة العامة تحقيقاً لأهداف الغرفة في خدمة مسيرة البناء والتطور في هذا الوطن الغالي، وأتت الهوية الجديدة لتؤكد التزامنا تجاه شركائنا في مسيرة النجاح، كما تركّز على الاستمرار في تطوير كفاءتنا ورفع جودة أعمالنا بطرق ذات منهجية متقدمة وشاملة مع بث روح الإبداع والابتكار لدى منسوبي الغرفة، هذا مع تعهدنا بمواصلة خطى التقدم في طريق النجاح، والتزامنا باستمرار التطوير في كافة الأعمال».

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، أن الهوية الجديدة لغرفة المدينة المنورة مواكبة للتطورات والتغييرات، وتتوافق مع رؤية الغرفة ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتوائم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد أن إطلاق الهوية الجديدة يجسد اهتمام وعمل قامت به غرفة المدينة المنورة في الفترة السابقة ليكون يوم 15 سبتمبر من عام 2021 م موعداً لإطلاق الهُوية الجديدة، التي تعكس حركة مجتمع المال والأعمال بمنطقة المدينة المنورة، وتهدف لأن تكون صورة تعكس إسهامات غرفة المدينة المنورة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030، ومتماشية مع توجه الغرفة في تقدير الأصالة ودعم المبتكرين جيلاً بعد جيل، وأكد أبو النصر أننا في المملكة العربية السعودية ننعم بقيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وفي ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة، ستكون هذه الجهود مساهمة في الارتقاء دوماً بمجتمع المال والأعمال بمنطقة المدينة المنورة نحو القمة بما يحقق تطلعات القيادة.