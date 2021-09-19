أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 9/‏ 9/‏ 2021 حتى 15/‏ 9/‏ 2021 عن ضبط 16466 مخالفاً، منهم 6470 مخالفاً لنظام الإقامة، و8182 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1814 مخالفاً لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 304 أشخاص؛ 32% منهم يمنيو الجنسية، و64% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. كما تم ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84038 وافداً مخالفاً، منهم 73291 رجلاً، و10747 امرأة وأحيل 66956 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3799 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9144 مخالفاً.