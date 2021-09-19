ناقش أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري والوفد المرافق له، خلال لقائه الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في نواكشوط الدكتور هزاع المطيري، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية موريتانيا الإسلامية أمس، علاقات التعاون القائمة بين دارة الملك عبدالعزيز وإدارة الوثائق الوطنية بموريتانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأرشيفية وبالدراسات المتصلة بالمسائل التراثية والثقافية، وذلك في إطار الأرشيف، وخدمته للعلاقات التاريخية السعودية الموريتانية التي تحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.وعقد الدكتور السماري خلال الزيارة اجتماعًا مع مدير الوثائق الوطنية الموريتانية الدكتور محمد المختار الهادي؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطبيقًا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المملكة العام الماضي.