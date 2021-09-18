شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 68 حالة مؤكدة، وتعافي 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2373 حالة، منها 361 حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546.479 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535.450 حالة.وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 5 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8656 حالة.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.