سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس الشقيقة الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم (السبت)، المساعدات الطبية التي قدمتها المملكة لتونس، والمشتملة على أجهزة مولدات الأكسجين العالية الأداء في توفير الأكسجين لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

حضر تدشين الاستلام وزير الصحة التونسي علي المرابط، ومستشار الرئيس وليد الحجام، ومدير الصحة العسكرية الفريق مصطفى الفرجاني، والأدميرال عطاالله مستشار الأمن في رئاسة الجمهورية.

وأشاد السفير الصقر بالجهود التي تبذلها المملكة في مساعدة الشقيقة تونس لتخطي أزمة كورونا، مؤكدا أن هذه المساعدات امتداد لما قدمته المملكة خلال الأشهر الماضية لتونس.

من جانبه، ثمن وزير الصحة التونسي علي المرابط، ومستشار الرئيس وليد الحجام، والمسؤولون في الرئاسة والصحة العسكرية، جهود المملكة المميزة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.