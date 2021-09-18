أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 77 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,479 حالة، من بينها 2373 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 361 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,450 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8656 حالة وفاة.

وشدّدت «الصحة» على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً الانتباه إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.