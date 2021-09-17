التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم (الجمعة) في الرياض، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.

ونوقشت خلال اللقاء جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، وأهمية عودة الحكومة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.