أثمرت الإتفاقية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة عن تخريج وتوظيف 32 متدربا ومتدربة من مستفيدي وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض بعد تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم المهنية لضمان استدامتها.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال كلمته التي القاها في حفل تخريج 60 متدربا من برنامح مثابر الذي نظمته مؤسسة سعي ان ترشيح مستفيدي الخدمات المساندة بالرياض للالتحاق بالبرنامج كان من خلال متابعة دورية وفرز وترشيح شهري بعد دراسة الحالات والقدرات والرغبات الشخصية لكل مستفيد او مستفيدة كما قدم الدكتور الحربي اثناء الحفل شكره وتقديره لمؤسسة سعي على هذه المبادرة والشريك الداعم (بنك الجزيرة) والجهات المساهمة في توفير فرص العمل للمتدربين، لافتاً الى ان البرنامج صُمّم بشكل نوعي ومتكامل قائم على التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال تقديم الخدمات التأهيلية، ومجموعة من الدورات التخصصية والورش المهنية التي يتطلبها سوق العمل و تتناسب مع مختلف قدرات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المساهمة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمنة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.