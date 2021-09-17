عقد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أمس (الخميس) اجتماعاً مع وفد مكون من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها ومن الرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية للبيئة (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات) بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور عبدالله القاضي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي العتيبي وعمداء بعض الكليات.

وذكر الدكتور عبدالله الربيش أن الزيارة جاءت لتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين، وتم استعراض برامج الجامعة الاكاديمية والبحثية وأن تفعيل الاتفاقية والاجتماع مع وكالة الوزارة للبيئة والمراكز الوطنية للبيئة يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة في ما يتعلق بالجانب البيئي الذي سخرت له الدولة مشاريع تنفيذية وهو جزء من رؤية 2030، وكثير من مستهدفات الرؤية تستهدف الوضع البيئي، وتماشيا مع ذلك فإن للجامعة اهتماماتها البيئية في مجالاتها الأكاديمية حيث استثمرت الجامعة سابقا ببرامج في ما يتعلق بصحة البيئة والهندسة البيئية والعلوم البيئية والعمران البيئي وكل هذه الاهتمامات تتكامل مع وكالة الوزارة للبيئة في تفعيل مجالات التعاون.

وذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لديها العديد من الإمكانات الكبيرة والتميز في الكادر الأكاديمي والطلبة والمؤشرات وعدد الأبحاث والأقسام والبرامج الأكاديمية وهناك فرص كثيرة للتعاون مع الجامعة في مجالات تتعلق بالبيئة والتعاون لتفعيل مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى الجامعة من إمكانات وخطط وللتعريف باستراتيجيات البيئة والمراكز الوطنية للبيئة وبحث فرص التعاون وتفعيلها، مضيفاً أنه في غضون الأسابيع القادمة ستعقد اللجنة المختصة اجتماعات لتفعيل التعاون بين الطرفين.

وأشار نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي إلى أنه تم اطلاع الوفد على كلية الهندسة والمعامل المتقدمة فيها والبحوث والمتعلقة بالبيئة أو البرامج الأكاديمية المتعلقة بالبيئة وتم الاتفاق على بحث مجالات البرامج الدراسية والتعاون في بناء برامج دراسية مشتركة حسب احتياجات قطاع البيئة بشكل عام والعمل على بحوث مشتركة تخدم البيئة بالتعاون مع الوزارة والمراكز الوطنية والمساهمة بين الجامعة والوزارة في رفع الوعي البيئي لدى المجتمع الطلابي والمحلي، والتعاون على إقامة ورش العمل ودورات ومؤتمرات مشتركة بين الطرفين والاستفادة من المعامل والامكانات بالجامعة في الدراسات والأبحاث والقياسات وتقديم الخدمات البيئية ومنها ما يتعلق بالأرصاد وقياس تلوث الهواء والتعامل مع المخلفات الصلبة وقياس الأثر البيئي وغيرها من المجالات التي تخدم الطرفين، والاتفاق على تشكيل على لجنة بين الجهتين تسعى لتحقيق ما تم التطرق له في الاجتماع وسينتج عنها تعاون في الرقابة على الالتزام البيئي والغطاء النباتي.

وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحفاظ على الالتزام البيئي علي الغامدي أن أحد أهداف الزيارة هو التعرف على الإمكانات والبنية التحتية التي تملكها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مختلف المجالات ومنها مجال المختبرات والأبحاث البيئية، لافتا إلى أن الوكالة والمركز الوطنية للبيئة ستعمل على الاستفادة من هذه الإمكانات في تدريب كوادرها وتطوير أدائهم، مشيدا بإمكانات المختبرات لدى جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات الجامعة الأكاديمية.