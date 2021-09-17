شارك مدير المكتب الخاص لولي العهد الاستاذ بدر العساكر عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيانوكتب العساكر في تغريدته:"لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمريجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".