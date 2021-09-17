أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 64 حالة، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,411 حالة، من بينها 2387 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 378 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,373 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8651 حالة وفاة.

ودعت «الصحة» إلى المسارعة باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفايروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حالياً في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.