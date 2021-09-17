اعتمد رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف ترقية عدد من موظفي البلدية للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة، وذلك بعد موافقة أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وقد شملت الترقيات كلا من: حمد قاسم قصادي إلى المرتبة الحادية عشرة، إبراهيم فرحان المالكي إلى المرتبة الثامنة، ويحيى حسين عبدلي إلى المرتبة الخامسة، ويحيى عبده سفياني وجابر أحمد العبدلي إلى المرتبة الرابعة، وإبراهيم خالد رفاعي إلى فئة (ب).

وقدم رئيس بلدية العارضة التهنئة لمن شملتهم الترقية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمضي قدما بما يخدم وطنهم ويعود بالنفع على محافظتهم.

كما قدم بقية الزملاء في بلدية العارضة التهنئة للزملاء المترقين بمناسبة ترقيتهم، متمنين لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

ومن جانبهم، عبر الموظفون المترقون عن شكرهم لأمين منطقة جازان ورئيس بلدية محافظة العارضة على هذه الترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزًا لتقديم المزيد في خدمة هذا الوطن الغالي، مثمنين جهود الأمين ورئيس البلدية في تحفيز وتشجيع الموظفين للارتقاء بخدمات المواطنين والمقيمين.