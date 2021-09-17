تفقد وكيل جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور فريد الغامدي فرع الكلية الجامعية للطالبات بالقنفذة، برفقة عميد الكلية، ومدير إدارة الأمن؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية المطبقة في مباني المقر. وتأتي الجولة ضمن الزيارات الميدانية لوكلائها على كافة المقار والفروع، تفعيلا لخطة الجامعة لعودة الدراسة حضوريًّا للعام الدراسي 1443، بما يضمن سلامة المنسوبين والطلبة، وضمانا لاستمرار العملية التعليمية.

ووقف وكيل الجامعة صباح أمس على المواقع المخصصة لحافلات النقل الجامعي بشطر الطالبات؛ للاطلاع على حركة سيرها وآلية تفويج الطالبات منها وصولًا إلى بوابات المقر، علمًا أن الحركة المرورية للحافلات خضعت لمراقبة مباشرة من مشرفي الأمن والسلامة، وخطة تنظيمية آمنة للوقوف بعيدًا عن البوابات، تجنبًا لتكرار ازدحام الطالبات عند الدخول من البوابات مثلما حصل أمس الأول (الأربعاء)؛ نتيجة وصول الحافلات في وقت واحد، ما أدى إلى خروج الطالبات في الوقت نفسه والتكدس عند البوابات.

وأكد وكيل الجامعة خلال جولته ضرورة التزام مسؤولي حافلات النقل الجامعي بالتعليمات الخاصة بتفويج الطالبات على مراحل، ليتمكن مشرفو الأمن والسلامة من متابعة الحالة الصحية للطالبات في تطبيق توكلنا قبل دخول المقر دون تكدس، مشددا على مسؤولي الجامعة والطلبة بأهمية التقيد بكافة الإجراءات المبلغة من الجامعة، ولا تهاون في تطبيق تعليمات الدخول إلى مقار الجامعة لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح، منوهًا بضرورة العمل بتوصيات الاجتماعات الدورية المنعقدة برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي آل مذهب، استنادًا على توجيهات وزارة التعليم ووزارة الصحة.