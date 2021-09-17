أنهت اللجنة التنفيذية في كليات عنيزة أمس الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار «هي لنا دار» برئاسة المشرف العام الدكتور عبدالله الشتيوي وبحضور قيادات الكليات.

وقال الشتيوي إن الكليات تحرص على تفعيل هذه المناسبة الغالية، بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مبيناً أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر في إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتلاءم مع المناسبة الغالية من خلال حزمة من الفعاليات والبرامج التي تواكب هذا الحدث مثل المعارض والفعاليات والتكريم لأبطال الأمن والصحة والأمسيات الوطنية وعدد من الفعاليات المتنوعة.