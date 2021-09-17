كثّفت الفرق الرقابية بأمانة عسير وبلدياتها، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.



وأوضحت الأمانة، أن الجولات التفتيشية التي نفذت على مدار الشهر الماضي، والبالغ عددها 11,891 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية، يُعد دليلاً على وعي المنشآت، وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة أن كافة البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940.