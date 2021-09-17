بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية تشيلي سيباستيان بينييرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبينييرا، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية تشيلي سيباستيان بينييرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبينييرا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.