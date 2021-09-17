أكد بيان مشترك صادر عن السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن.وصدر البيان خلال اجتماع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والسفير الإماراتي لدى اليمن والسفير البريطاني لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن في الرياض أمس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.وسلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم السعودية والإمارات للوصول لذلك.وأعربت الرباعية عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.