أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط، تركيز المملكة العربية السعودية على تعليم المرأة، مشيرة إلى أنها تعد الأولى عربياً والعاشرة عالمياً في نسبة المتعلمات التي تجاوزت 91%، كما أن التعليم العالي تزيد نسبة النساء فيه على 60% من الطالبات الأكاديميات لاسيما مع وجود جامعة تعد من الأكبر في العالم ومخصصة للمرأة.ولفتت إلى أن فرص التعليم والابتعاث التي أتاحتها المملكة لعشرات الآلاف من المواطنات للدراسة في تخصصات نوعية في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، وأستراليا، وغيرها، كان لها الأثر الأكبر في تعزيز مكانة ودور المرأة وتمكينها في العديد من المجالات بعد حصولها على شهادات عليا في تخصصات نوعية.ونوهت بإسهامات المرأة السعودية في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى بدأت منذ عام 2013، بتعيين 30 سيدة في المجلس ما مكّن المرأة السعودية من الحصول على 20% من مقاعد المجلس، وكانت إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الحياة البرلمانية المتوازنة في عضويتها من الجنسين حيث تعد من أعلى النسب في البرلمانات العالمية.جاء ذلك خلال مشاركتها عن بُعد في أعمال الملتقى العربي الإقليمي للبرلمانيات العربيات الذي عقد على مدى يومين ونظمه مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان (المشاركة النسائية في البرلمانات العربية).