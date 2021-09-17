شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في منتدى «الأمن البحري في الشرق الأوسط»، الذي نظمته أمس وحدة الأمن البحري التابعة للمعهد العربي لدراسات الأمن في الأردن.وأكد السفير السديري، حرص المملكة العربية السعودية على كل ما يتعلق بالبحر الأحمر، وأهمية دور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.وقال «المبادرة السعودية لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يأتي إدراكاً من جانبها لأهمية هذا الممر المائي الدولي الذي يحظى بمكانة جيوستراتيجية إقليمياً ودولياً».ويهدف المنتدى الذي تحدث فيه من مركز البحوث والدراسات في دولة الإمارات العربية المتحدة نجلاء القاسمي، ومدير شؤون القوات في مركز العمليات البحرية بحلف شمال الأطلسي القبطان تيم بابا ديمتريو، والمستشار الخاص للأمين العام للمنطقة البحرية الدولية بيتر ادامز، إلى تعزيز الحوار وطرح منهجيات وآليات مبتكرة لدعم الأمن البحري.