تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظّم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 فبراير، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، «حضوريا» في مدينة الرياض، تحت عنوان«إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية» (Rethinking the Global Cyber Order).وسيستضيف المنتدى عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى، من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية، بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني، تُناقش في جلسات وخطابات موزّعة على مسارات مختلفة، تشمل تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني، ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.من جهة ثانية، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فتح التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني.وأوضحت أن استقبال طلبات التقديم بدأ أمس ويستمر حتى الأربعاء 22 /‏ 2 /‏ 1443هـ.ويهدف البرنامج، الذي تقدمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ضمن اتفاقية تعاون بينهما، إلى تدريب 500 من الخريجين والخريجات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يمتد لستة أشهر.ويمكن التقديم على البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط التالي:https:/‏/‏ncac.edu.sa/‏programs/‏published