أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون في اليمن، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم (الخميس)، الأمين العام المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال تطورات الأوضاع في اليمن وتعنت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في التجاوب مع جهود المجتمع الدولي، إلى جانب المبادرة السعودية للسلام، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لوقف القتال والانخراط في المسار السياسي الذي يمثل الحل الوحيد للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأعرب الحجرف عن أمله في مواصلة الجهود لإيجاد الحلول لإنهاء الأزمة اليمنية، ما يسهم في تحقق مصالح الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي وتقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمته.