أوضحت النيابة العامة أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت إلى أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتسابه الصفة النهائية، طبقاً لنص المادة (م/1) من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وبيّنت النيابة أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تتمثل في حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك حال اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي:

ـ إن كان المجني عليه طفلا.

ـ إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ إن كانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

ـ إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

ـ إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

ـ إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.

ـ إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.