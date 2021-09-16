قدم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لمدير جوازات المنطقة العميد ماجد بن هزاع الفغم، في وفاة والدته رحمها الله.

وسأل أمير منطقة القصيم خلال اتصال هاتفي أجراه بالعميد الفغم، الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما قدم نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، العزاء والمواساة لمدير جوازات في وفاة والدته (رحمها الله).

وقدم العميد الفغم لأمير منطقة القصيم ونائبه الشكر على مواساتهما، سائلاً الله أن يكتب لهما الأجر والمثوبة.