رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم (الخميس).

من جهة ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.