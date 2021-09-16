وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة جاهز الدولية لتعزيز الشراكة بينهما، وتفعيل المبادرات الخاصة بالأعمال الخيرية والمجتمعية، لأهالي وسكان محافظة الدرعية، ودعم الأسر المنتجة، وتدريب الشباب والشابات بالمحافظة.

وتضمنت مذكرة التفاهم أيضاً التعاون في تبادل ومشاركة الدراسات والإحصاءات ذات العلاقة لتحقيق أهداف المبادرات المشتركة، وتمكين وتطوير مجتمع الدرعية؛ من خلال إتاحة فرص للأسر المنتجة وتقديم برامج التدريب في المحافظة، وتوفير العروض والخصومات للفئات المستهدفة، والتسويق للفعاليات والمبادرات الخاصة بدعم الفئات المجتمعية.

يُذكر أن تطبيق جاهز يُعد أحد أهم الشركاء الفاعلين للعديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والخيرية التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي كان آخرها مبادرة «جاهزيات الدرعية»، التي قدمت الهيئة خلالها مئات الأطباق المجانية من المطاعم التي تتميز في المأكولات النجدية، وكذلك العديد من المسابقات والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك التي ساهمت بالتعريف بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في أرض الملوك والأبطال.