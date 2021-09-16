بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، اليوم (الخميس)، مع المدير التنفيذي لمؤسسة «إم إن سي الإعلامية الإندونيسية» شافريل ناسوتيون، دور الإعلام والتواصل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي كلمة خلال الاجتماع بحضور كبار المحررين والإعلاميين في الشؤون السياسية والدولية، استعرض السفير الثقفي الروابط القوية بين الرياض وجاكرتا مبيناً دور وأهمية التفاعل في المجال الإعلامي في ترسيخ العلاقة التاريخية التي شهدت منذ نشأتها تطوراً ونمواً في مختلف المجالات لتحقيق ما يلبي مصالح البلدين والشعبين.

وأوضح الثقفي أن العلاقات الثنائية في ظل قيادتي البلدين تتوسع وتتعزز، مشيرا إلى الشراكات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين توثقت بشكل كبير على أساس الاحترام المتبادل وتقوية أواصر العلاقات في شتى المجالات وإقليميا ودوليا.

من جانبه أشاد شافريل ناسوتيون برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بناء جسور إعلامية جديدة وفعّالة وغير تقليدية تساهم في تعزيز علاقات المملكة مع العالم.

وتطرق ناسوتيون إلى أنه في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السعودية وإندونيسيا شكّلت رؤية 2030 في الدفع وبوتيرة سريعة في توسيع أطر التعاون واستحداث أفكار مبتكرة تحفز المهتمين والمشتغلين بالإعلام وتأخذ بالإعلام نحو آفاق أرحب من الإبداع والتميز.

وختم ناسوتيون حديثه بشكر السفير عصام الثقفي ومشيدا بدور السفارة السعودية في جاكرتا في اتخاذ إستراتيجية تتولى تفعيل حالة التواصل مع الصحافة والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الإندونيسية.